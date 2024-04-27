"العرابي" يفوز بالجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا درفت للمحترفين

اختُتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة الانجراف (درفت) ضمن بطولة السعودية تويوتا 2024 على ميدان ديراب، التي أقيمت بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، والشريك الرسمي (جميل لرياضة المحركات)، والشريك الاستراتيجي (البنك السعودي للاستثمار).
وفي نهاية المنافسات توَّج عبدالله عبدالكريم المهنا، الرئيس التنفيذي المكلف في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أصحاب المراكز الأولى.
وقد تمكن السائق محمد عبدالرحمن العرابي من تحقيق المركز الأول لفئة المحترفين، متفوقًا على السائقين بدر الشريهي وزكريا سلون، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفي فئة شبه المحترفين صعد السائق المعتز محمد جان إلى أعلى درجات التتويج، فيما تمكن إبراهيم الدرويش من تحقيق المركز الأول في فئة الهواة.
وجاءت النتائج النهائية للجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا درفت 2024 كالآتي:
1. محمد عبدالرحمن العرابي
2. بدر عبدالملك الشريهي
3. زكريا سلوان
1. المعتز محمد أمين جان
2. عمر عبدالله مهدي الديني
3. وليد عبدالعزيز فهد الحسين
1. إبراهيم عبدالكريم الدرويش.
2. فارس عبدالله باحمدين
3. عبدالله بن محمد محزري
الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من بطولة تويوتا السعودية درفت ستنطلق في جدة خلال الفترة من 16 - 17 مايو، أما الجولة الثالثة (الأخيرة) فستقام في مدينة الطائف خلال الفترة من 27 - 28 يونيو المقبل.