"العرابي" يفوز بالجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا درفت للمحترفين

وقد تمكن السائق محمد عبدالرحمن العرابي من تحقيق المركز الأول لفئة المحترفين، متفوقًا على السائقين بدر الشريهي وزكريا سلون، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.