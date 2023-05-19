رجل أعمال ألماني يسعى لضم كريستيانو رونالدو إلى بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن رجل أعمال ألمانيًّا يسعى إلى ضم قائد فريق النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "Abendzeitung" الألمانية: "يستعد رجل الأعمال الألماني ماركوس شون لإبرام صفقة مع بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو".
وأضافت الصحيفة: "أرسل رجل الأعمال بريدًا إلكترونيًّا إلى أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، وقدَّم له عرضًا مجنونًا".
وتابعت: "وجاء مضمون الرسالة كالآتي، سيكون من المتصور أن نتعهد بدفع رسوم الانتقال أو راتب كريستيانو الذي يزيد على المبلغ الأساسي الذي سيتم تحديده".
وذكرت أن "الهدف من صفقة انتقال رونالدو إلى بايرن ميونخ هو تنفيذ موضوعات تسويقية مشتركة".
وفي المقابل، لم يرد نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي على عرض رجل الأعمال الألماني حتى الآن.
يُشار إلى أن النجم البرتغالي انضم إلى صفوف نادي النصر في الانتقالات الشتوية الماضية حتى صيف 2025م.