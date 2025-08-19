نجم ليفربول محمد صلاح يفوز بجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

وكان اللاعب (33 عامًا) قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والحذاء الذهبي لأكبر عدد من الأهداف المسجّلة، وجائزة أفضل صانع لعب لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة، مما يجعله أول لاعب يفوز بالجوائز الثلاث في الموسم نفسه.