نجم ليفربول محمد صلاح يفوز بجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

فاز مهاجم فريق ليفربول اللاعب محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من رابطة اللاعبين المحترفين اليوم، ليصبح الدولي المصري أول لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات.
وسجّل صلاح، الذي انضم إلى ليفربول في 2017، وكان هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، 29 هدفًا إلى جانب 18 تمريرة حاسمة كان لها دور رئيسي في فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي.
وكان اللاعب (33 عامًا) قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والحذاء الذهبي لأكبر عدد من الأهداف المسجّلة، وجائزة أفضل صانع لعب لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة، مما يجعله أول لاعب يفوز بالجوائز الثلاث في الموسم نفسه.