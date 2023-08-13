القادم من الهلال .. القادسية يعلن تعاقده مع "كاريلو"

من جانبه ودع نادي الهلال لاعبه بنشر مقطع فيديو لأبرز لحظاته مع الفريق، إضافة إلى إنفوجرافيك لجميع البطولات التي فاز بها اللاعب مع الفريق معلقاً عليه: "القصص العظيمة لا تنتهي أبدًا، دائمًا في قلبنا كاريلو".