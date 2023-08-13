القادم من الهلال .. القادسية يعلن تعاقده مع "كاريلو"

أعلن نادي القادسية، الناشط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي تعاقده مع الدولي البيروفي أندري كاريلو، لاعب الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية دون الكشف عن تفاصيل الصفقة .
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب مع منتخب بلاده ونادي الهلال معلقاً عليه "أهلا أندري كاريلو".
من جانبه ودع نادي الهلال لاعبه بنشر مقطع فيديو لأبرز لحظاته مع الفريق، إضافة إلى إنفوجرافيك لجميع البطولات التي فاز بها اللاعب مع الفريق معلقاً عليه: "القصص العظيمة لا تنتهي أبدًا، دائمًا في قلبنا كاريلو".