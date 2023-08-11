رياضة

قمة سعودية "بنكهة عربية" تجمع النصر والهلال في "النهائي الأغلى" لبطولة الملك سلمان للأندية 2023

مساء اليوم السبت في محافظة الطائف
قمة سعودية "بنكهة عربية" تجمع النصر والهلال في "النهائي الأغلى" لبطولة الملك سلمان للأندية 2023

حين تدقُّ الساعة السادسة من مساء اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة) يكون قد حان موعد انطلاق النهائي العربي الأغلى لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، الذي يجمع "الغريمَيْن التقليديَّيْن" فريقَيْ النصر والهلال السعوديَّيْن، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.

"ديربي سعودي منتظر بنكهة عربية"؛ إذ اجتاز الأصفر منعطف نظيره الشرطة العراقي بالفوز 1-0، بينما حقق الأزرق فوزًا بنتيجة 3-1 أمام الشباب السعودي ضمن منافسات الدور نصف النهائي مساء الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن تحظى قمة مباراة كأس العرب بحضور جماهيري كبير نظرًا لوجود نجوم عالميين في صفوف الفريقَيْن.

وسيقوم بالتعليق والوصف على قمة الهلال والنصر المعلق الشهير رؤوف خليف على قناة SSC HD1.

الهلال
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كأس الملك سلمان للأندية
بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

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