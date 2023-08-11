قمة سعودية "بنكهة عربية" تجمع النصر والهلال في "النهائي الأغلى" لبطولة الملك سلمان للأندية 2023

حين تدقُّ الساعة السادسة من مساء اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة) يكون قد حان موعد انطلاق النهائي العربي الأغلى لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، الذي يجمع "الغريمَيْن التقليديَّيْن" فريقَيْ النصر والهلال السعوديَّيْن، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.