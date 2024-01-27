بعد سقطة المكسيك.. "جايك دينيس" يتألّق في أول سباقي الدرعية للفورمولا إي 2024

وبمناسبة فوزه في السباق قال "جايك دينيس" من فريق أندريتي للفورمولا إي: "لا يسعني إلّا أنْ أشكر زملائي في الفريق، فقد كانت بداية الموسم صعبة، ولكنّنا تمكّنّا من تحويلها لصالحنا. حقّقت أكبر فوز لي في الفورمولا إي الليلة؛ ففي آخر ثماني أو تسع لفات قدّمت كل ما لديّ لأترك ذلك الفارق بحوالي 13 ثانية، وهو إنجاز لا يتكرّر كثيرًا. تمكّنت من استعراض مهاراتي الحقيقية اليوم، وسأحاول تكرار ذلك يوم غد".