بعد سقطة المكسيك.. "جايك دينيس" يتألّق في أول سباقي الدرعية للفورمولا إي 2024

متغلّبًا على خيبة الأمل التي أصابته بعد حلوله في المركز التاسع في المكسيك، فاز جايك دينيس، حامل لقب بطولة العالم للفورمولا إي، والذي ينافس ضمن فريق أندريتي، بالسباق الأول ضمن سباق الدرعية إي بري الثنائي، مساء الجمعة، متفوّقًا بفارق زمني مدهش هو ثاني أطول فارق للفوز في تاريخ الفورمولا إي.
وبدأ "دينيس" السباقَ من المركز الثالث، ولكنّه تعامل باحترافية مع المسار الزلق في الحلبة، وتغلّب على اثنين من منافسيه الأكثر تمرُّسًا ومهارة، واللذين بدءا السباق قبله، في عرض رائع لمهاراته التي جعلت منه بطل العالم.
وأنهى "دينيس" السباق متقدّمًا بزمن قدره "13.289" ثانية على جان إيريك فيرن "من فريق دي إس بينسكي" الذي حلّ ثانيًا، في إنجاز نادر في سباقات الفورمولا إي التي غالبًا ما تفصل ثانية واحدة فقط بين المراكز الثلاثة الأولى فيها.
أما "فيرن" فقد بدأ السباق من المركز الأول وحافظ على صدارة مبكّرة، ولكنّ انزلاقًا طفيفًا أتاح لـ"دينيس" التقدم عليه، ولم يتمكّن "فيرن" من الضغط على منافسه، لينهي السباق في المركز الثاني.
وقبل ثلاثة منعطفات من خطّ النهاية في اللفة الأخيرة، حاول النيوزيلندي ميتش إيفانز "من فريق جاغوار تي سي إس ريسينغ" اختطاف المركز الثاني بحركة خطيرة، ولكنّها أدّت إلى تجاوز سيارتين له لينهي السباق في المركز الخامس، رغم بقائه ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال معظم مجريات السباق.
ولكن زميله في جاغوار تي سي إس ريسينغ، نيك كاسيدي، كان أكثر حظًّا؛ حيث نفّذ استراتيجية مبتكرة للسباق، وقام بهجمة متأخّرة دفعته من المركز السابع عند البداية إلى المركز الثالث على المنصة، مستفيدًا من خطأ زميله.
ومن جديد أبدى سام بيرد "من فريق نيوم مكلارين للفورمولا إي" تقاربه مع حلبة الدرعية؛ إذ تمكّن من التقدم خمسة مراكز من التاسع إلى الرابع، وحصل على جائزة السائقين لأفضل تقدّم من شركة "إيه بي بي"، والتي تمنح للسائق الذي يحقّق أكبر تقدم خلال السباق.
وشهد السباق كذلك أداء مميّزًا لكلٍّ من: نورمان ناتو، وماكسيمليان غونثر، واللذين أنهيا السباقَ في المركزين السادس والسابع على الترتيب، بينما احتفظ باسكال ويرلين، الفائز بأول سباقات الموسم في مكسيكو سيتي، على صدارته لترتيب السائقين في بطولة العالم بهامش طفيف، بعد أن حلّ في المركز الثامن.
ومن الفعاليات التي أقيمت قبل السباق: تجربة الممثل العالمي "أدريان برودي"، النجم الحاصل على جائزة أوسكار، لقيادة سيارات الجيل الثالث للفورمولا إي على مدى لفتين سريعتين في الحلبة. كما جرب برودي سيارة السلامة "بورشه تايكان"، وانضمت إليه شريكته مصممة الأزياء "جورجينا تشابمان" لمتابعة السباق.
وبمناسبة فوزه في السباق قال "جايك دينيس" من فريق أندريتي للفورمولا إي: "لا يسعني إلّا أنْ أشكر زملائي في الفريق، فقد كانت بداية الموسم صعبة، ولكنّنا تمكّنّا من تحويلها لصالحنا. حقّقت أكبر فوز لي في الفورمولا إي الليلة؛ ففي آخر ثماني أو تسع لفات قدّمت كل ما لديّ لأترك ذلك الفارق بحوالي 13 ثانية، وهو إنجاز لا يتكرّر كثيرًا. تمكّنت من استعراض مهاراتي الحقيقية اليوم، وسأحاول تكرار ذلك يوم غد".
وأضاف: "تناقشت أنا والفريق لوهلة حول الوقت المناسب للتحرك بأسلوب الهجوم، ولكنّنا توصلنا إلى الوقت الصحيح في النهاية. كان ذلك العامل الأكثر أهمية؛ فمن الواضح أن التجاوز أمر صعب للغاية هنا، وقد رأينا ميتش إيفانز يحاول القيام بحركة من هذا القبيل، ولكنه لم ينجح لحسن حظي".
وتابع: "لا شكّ في أنّ متعة التنافس في السباقات هنا في السعودية وتحت الأضواء أمر مختلف، يستمتع فيه المرء بكل لفّة؛ فالحلبة أصبحت أكثر ثباتًا في النهاية وتمكّنّا من السيطرة بشكل أفضل على السيارات لتقديم أداء مذهل بالفعل".
يشار إلى أن السباق الثاني من سباقي الدرعية إي بري يقام اليوم السبت، 27 يناير، ليكون ثالث جولات الموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي.