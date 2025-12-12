21 ميدالية سعودية جديدة في بارالمبية دبي الآسيوية

واصل فريق السعودية، المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الخامسة "دبي 2025"، التي تختتم غدًا السبت، تحقيق الميداليات المتنوعة خلال منافسات اليوم الجمعة، عبر فريق ألعاب القوى الذي نال 15 ميدالية، والسباحة التي حققت 6 ميداليات، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي، والأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة.