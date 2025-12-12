21 ميدالية سعودية جديدة في بارالمبية دبي الآسيوية

واصل فريق السعودية، المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الخامسة "دبي 2025"، التي تختتم غدًا السبت، تحقيق الميداليات المتنوعة خلال منافسات اليوم الجمعة، عبر فريق ألعاب القوى الذي نال 15 ميدالية، والسباحة التي حققت 6 ميداليات، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي، والأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة.
وانتزع لاعب فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية البراء القرني (T54) ثلاث ميداليات ذهبية، بعد حصوله على المركز الأول في سباق 400م بزمن 48.02 ثانية، وذهبية سباق 800م، وذهبية سباق 100م.
وفاز زميله فيصل الدوسري بالميدالية الذهبية لسباق 400م تصنيف (T20) بزمن 54.99 ثانية.
وخطف عبدالرحمن الثقفي الميدالية الذهبية لسباق 100م تصنيف (T72)، فيما نال زميله فواز الفويز الميدالية الفضية.
وحقق صالح السويلم (T54) المركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 200م بزمن 29.87 ثانية، إلى جانب فضية سباق 200م، وبرونزية سباق 400م بزمن 55.93 ثانية.
وطار فيصل المرزوق (F46) بالميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة بعد أن رمى لمسافة 8.94 أمتار، إضافة إلى فضية رمي القرص بمسافة 27.65 مترًا.
ونالت دارين الشهراني الميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص (F11)، بعد أن جاءت ثالثة بمسافة 11.82 مترًا.
وحقق الرامي عدي اللهيبي (F40) الميدالية الفضية في رمي الرمح بمسافة 18.42 مترًا.
وفازت يارا الحارثي (F54) بالميدالية الفضية في رمي القرص، بعد أن رمت لمسافة 10.22 أمتار.
وحققت مطيرة الشمري المركز الثالث والميدالية البرونزية لسباق 200م تصنيف (T64).
واختتمت السباحة السعودية مشاركتها في الدورة بتحقيق 6 ميداليات متنوعة، حيث نال عبدالرحمن عسيري ذهبية سباق 200م حرة (S7)، وفضية سباق 50م حرة (S5) لفئة الناشئين بزمن 56.86 ثانية، فيما حقق إبراهيم المرزوقي فضية السباق ذاته والتصنيف نفسه لفئة الشباب بزمن 43.65 ثانية.
وحصل السباح حسين الراشد على فضية سباق 100م صدر (SB4) بزمن 2:11.92 دقيقة، وبرونزية سباق 50م حرة (S5) بزمن 45.15 ثانية.
ونال إياد المالكي المركز الثالث والميدالية البرونزية لسباق 50م حرة تصنيف (S7) بزمن 44.65 ثانية.
تأهل لاعبا المنتخب السعودي للبوتشيا عبدالعزيز الزهراني وسعود السويد إلى نصف نهائي منافسات البوتشيا، التي تقام عند الساعة العاشرة من صباح غدٍ السبت.
وجاء تأهل الزهراني (BC1) بعد فوزه على لاعب الفلبين بنتيجة 7–1، فيما تأهل السويد (BC2) عقب تغلبه على لاعب العراق بنتيجة 10–2.
ومن المقرر أن يلاقي الزهراني نظيره الإيراني، فيما يواجه السويد لاعب إندونيسيا.
ويمثل اللاعب محمد أبو تاكي (تحت 80 كجم) فريق السعودية البارالمبي في منافسات التايكوندو، التي تقام عند التاسعة صباحًا في الكلية التقنية، حيث يلاقي نظيره من كازاخستان.
كما يشارك لاعب فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية محمد الخضيري في دفع الجلة (F54) عند الساعة التاسعة صباحًا، والبراء القرني في سباق 1500م (T54) عند الساعة 9:40، فيما يشارك عبدالـمجيد الغفيري وفيصل الدوسري في سباق 1500م تصنيف (T20) عند الساعة العاشرة والنصف، إلى جانب مشاركة البراء بن مهمل وفيصل مرزوق في رمي الرمح (F46) في التوقيت ذاته.
ويلاقي لاعبا فريق السعودية لكرة الطاولة عمر الصالحي ورناد الرحيلي منتخبي إندونيسيا عند التاسعة صباحًا، واليابان عند الحادية عشرة صباحًا، ضمن منافسات زوجي المختلط.