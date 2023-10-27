الثلاثاء حفل الجوائز السنوية 2022 لتكريم الأفضل في آسيا

مع عودتها المرتقبة إلى روزنامة أحداث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعد غياب أربع سنوات؛ تحتفل الجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - الدوحة 2022، التي تقدمها شركة نيوم، الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بالإنجازات المهمة لعام مميز لكرة القدم الآسيوية.
ومن المقرَّر أن يتمّ تكريم أفضل أصحاب الإنجازات في قارة آسيا، خلال حفل يشهد حضور نخبة من النجوم على مسرح المياسة، الذي يقع داخل مركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوم الثلاثاء.
وتشمل هذه الإنجازاتُ النجاحَ المذهل الذي حقّقته أكبر بطولة لكأس آسيا للسيدات على الإطلاق في الهند، إلى جانب مشاركات لا تنسى في دوري أبطال آسيا ومختلف مسابقات الفئات العمرية، في حين أظهرت المنتخبات الوطنية في القارة براعتها من خلال عروض مثيرة للإعجاب في كأس العالم 2022 في قطر.
ويشهد الحفلُ تكريمَ أفضل لاعب في آسيا؛ حيث تم ترشيح الثلاثي "ماثيو ليكي، والمعز علي، وسالم الدوسري" في فئة الرجال، في حين تتنافس "سامانثا كير، وتشانغ لينيان، وساكي كوماجاي" للفوز بجائزة أفضل لاعبة في آسيا.
وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن النسخة السابعة والعشرين من حفل الجوائز: لقد أضافت الجوائزُ السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 في الدوحة، أهميةً إضافية؛ حيث نجتمع متضامنين للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات، بعدما أجبرنا الوباء على إيقاف احتفالاتنا مؤقتًا، إلا أنه لم يؤثر كثيرًا على تصميم والتزام أسرة كرة القدم الآسيوية بتعزيز اللعبة الجميلة على جميع المستويات.
وأضاف: سوف نقوم بتكريم الجهود المتميزة للاعبينا والمسؤولين، الذين واصلوا الهيمنة على عناوين الأخبار العالمية في جميع أنحاء عالم كرة القدم، وكذلك الاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية لدينا، الذين يستحقّون الثناء الكبير لضمان النمو المستمر لرياضتنا في أصعب الظروف.
وأردف بالقول: لقد تركت هذه الإنجازات إرثًا من التألُّق الذي من شأنه أن يلهم أجيالنا القادمة، ونحن نتطلّع إلى ليلة لا تنسى للاحتفال بأفضل ما في آسيا.
وسيتم خلال الحفل توزيع ما مجموعه "18" جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل اتحاد إقليمي في آسيا التي تم استحداثها مؤخرًا، إلى جانب الجائزة المحدثة لأفضل اتحاد وطني، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.
كما سيتمّ في الحفل تقديم درع تقديرية إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022؛ تقديرًا لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم على أعلى مستوى.
وتستضيف قطرُ حفلَ توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي للمرة الأولى. وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: يسرّ الاتحادَ الآسيوي لكرة القدم أنْ يتمكّن من جمع أسرة كرة القدم الآسيوية معًا في مدينة الدوحة الرائعة، وأودُّ أن أؤكّد تقديرنا العميق للاتحاد القطري لكرة القدم على قدراته التنظيمية وكرم الضيافة الواضحين، والتي تجلّت عبر الإعداد لما سيكون بالتأكيد مناسبة لا تنسى لجميع المرشحين والضيوف.
وسيتمّ خلال الحفل الإعلانُ عن فئات الجوائز التالية، على أن يتم تقديمها في حدث خاص آخر:
أفضل لاعبة شابة في آسيا "سيدات".
أفضل لاعب شاب في آسيا "رجال".
أفضل لاعب محترف خارج القارة.
الجوائز الخاصة للحكام في الاتحاد الآسيوي.