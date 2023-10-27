الثلاثاء حفل الجوائز السنوية 2022 لتكريم الأفضل في آسيا

وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن النسخة السابعة والعشرين من حفل الجوائز: لقد أضافت الجوائزُ السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 في الدوحة، أهميةً إضافية؛ حيث نجتمع متضامنين للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات، بعدما أجبرنا الوباء على إيقاف احتفالاتنا مؤقتًا، إلا أنه لم يؤثر كثيرًا على تصميم والتزام أسرة كرة القدم الآسيوية بتعزيز اللعبة الجميلة على جميع المستويات.