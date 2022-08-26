مع انطلاق الدوري السعودي.. نجوم يُتوقع ظهورهم بشكل مميز مع فِرقهم

مع انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم، المسابقة الكروية الأبرز على صعيد المنطقة، بمشاركة 16 فريقًا، يترقب عشاق الكرة المستديرة ظهور لاعبيهم بصورة مميزة مع فِرقهم في منافسات الموسم الجديد.
ويحمل الهلال الرقم القياسي بعدد الألقاب بتتويجه 18 مرة، يليه النصر ولديه 9 ألقاب، ثم الاتحاد بمجموع 8 ألقاب.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز اللاعبين المتوقع تألقهم مع فرقهم في الموسم الجديد، الذي يحمل اسم "دوري روشن السعودي"؛ وذلك عقب توقيعه عقد شراكة بقيمة 478 مليون ريال مع شركة روشن العقارية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
يمتلك الهلال عددًا كبيرًا من النجوم المميزين، سواء من المحليين أو الأجانب، ولكن الاختيار في هذا التقرير جاء على المهاجم أوديون إيغالو، الذي نجح في موسمه الأول في الدوري السعودي بخطف لقب هداف المسابقة برصيد 24 هدفًا، سجّلها خلال مشواره مع كل من الشباب والهلال، وكان من بين أبرز العناصر التي ساهمت في محافظة الهلال على لقبه للعام الثالث على التوالي.. ويتطلع اللاعب لتقديم المزيد من النجاحات في الموسم الكروي المقبل.
كان فريق الاتحاد على بُعد أمتار قليلة من حسم لقب الدوري الموسم الماضي، لكن منافسه الهلال خطف المركز الأول بعد صراع مثير بين الفريقين. وساهم المهاجم البرازيلي رومارينيو كثيرًا بمساعدة "العميد" عبر تسجيله 20 هدفًا، وصناعة العديد من الأهداف الأخرى؛ الأمر الذي يجعل اللاعب محط أنظار الجميع في الموسم المقبل.
تعوّل جماهير فريق النصر على المهاجم البرازيلي المميز أندرسون تاليسكا الذي ظهر بصورة رائعة الموسم الماضي، وتحديدًا في مرحلة الإياب؛ إذ سجّل 20 هدفًا؛ ساهمت بصعود "العالمي" إلى المركز الثالث بعد البداية المتعثرة؛ ما يؤهل اللاعب ليكون من بين النجوم التي ستقدم الإضافة الكبيرة الموسم المقبل.
على الرغم من الإصابة التي تعرّض لها الموسم الماضي إلا أن الأرجنتيني إيفر بانيغا يعد من أهم أسلحة فريق الشباب الموسم القادم؛ إذ يمتلك اللاعب إمكانات كبيرة للغاية؛ وتجلى ذلك بدوره المؤثر في وسط الميدان؛ وهو ما يعزز من قدرات الفريق الطامح للمنافسة على المراكز المتقدمة.
يُتوقع أن يكون نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري أحد أبرز الأسماء في المسابقة نظير المجهودات المميزة التي يقدمها مع الفريق؛ إذ يمتاز نجم نادي الهلال بالهدوء والإبداع.. ويأمل مع زملائه بمواصلة العروض القوية التي شاهدناها خلال النسخ الثلاث الماضية في المسابقة الأولى عربيًّا وآسيويًّا.
من أصل 43 هدفًا سجلها فريق التعاون الموسم الماضي في بطولة الدوري، كان نصيب المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا 18 هدفًا؛ وذلك بسبب الإمكانات البدنية والفنية العالية التي يمتلكها اللاعب؛ وساهمت بشكل مباشر في ضمان بقاء التعاون في مصاف أندية المسابقة، وتجنُّب الهبوط إلى الدرجة الأولى.
عزز فريق الرائد صفوفه بمهاجم الرأس الأخضر خوليو تافاريس الذي نجح الموسم الماضي مع فريقه السابق الفيصلي بتسجيل 9 أهداف. وعلى الرغم من هبوط فريقه إلى الدرجة الأولى إلا أن اللاعب ساهم بوصول الفيصلي إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
يبرز في صفوف فريق الفتح المهاجم المميز فراس البريكان الذي سجل مع الفريق 11 هدفًا الموسم الماضي؛ إذ يعتبر من المهاجمين البارزين على الساحة المحلية في الآونة الأخيرة، ولعب دورًا محوريًّا في بقاء الفتح ضمن مرتبة متوسطة على سلم الترتيب العام للمسابقة، وتجنب حسابات الهبوط.
أثبت لاعب متوسط الميدان، التونسي نعيم سليتي قدراته الفنية المميزة التي ساهمت كثيرًا ببقاء فريقه الاتفاق في الدوري السعودي على الرغم من ابتعاده بواقع نقطة فقط عن شبح الهبوط؛ إذ سجل اللاعب 9 أهداف؛ ويعتبر من بين العناصر التي يعوّل عليها أنصار الفريق الموسم المقبل.