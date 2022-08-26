مع انطلاق الدوري السعودي.. نجوم يُتوقع ظهورهم بشكل مميز مع فِرقهم

يمتلك الهلال عددًا كبيرًا من النجوم المميزين، سواء من المحليين أو الأجانب، ولكن الاختيار في هذا التقرير جاء على المهاجم أوديون إيغالو، الذي نجح في موسمه الأول في الدوري السعودي بخطف لقب هداف المسابقة برصيد 24 هدفًا، سجّلها خلال مشواره مع كل من الشباب والهلال، وكان من بين أبرز العناصر التي ساهمت في محافظة الهلال على لقبه للعام الثالث على التوالي.. ويتطلع اللاعب لتقديم المزيد من النجاحات في الموسم الكروي المقبل.