بعد تعادله مع الإمارات.. الأخضر الصغير يتأهل لنصف غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023، وذلك بعد تعادله مع منتخب الإمارات بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب السعادة بمدينة صلالة في عمان.