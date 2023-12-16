بعد تعادله مع الإمارات.. الأخضر الصغير يتأهل لنصف غرب آسيا
تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023، وذلك بعد تعادله مع منتخب الإمارات بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب السعادة بمدينة صلالة في عمان.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، عبد العزيز عسيري، ثاري أحمد، عبد العزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالرحمن سفياني، الوليد العوفي، سالم عبد الله.
في حين أجرى على مدار الشوط الثاني عددًا من التبديلات بدخول اللاعب مختار برناوي بديلاً للاعب الوليد العوفي، واللاعب عبدالله هزازي بديلاً للاعب عبد العزيز عسيري، واللاعب محمد مدخلي بديلاً للاعب عبد الرحمن سفياني، واللاعب بدر الحربي بديلاً للاعب ثاري أحمد، واللاعب عبد الهادي مطري بديلاً للاعب سالم عبد الله.
ومن المقرر أن يواجه أخضر "تحت 17 عامًا" منتخب العراق، غدًا الاثنين، ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 في عمان.