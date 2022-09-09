أخضر رفع الأثقال يعسكر في طشقند استعداداً للآسيوية

غادرَت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي ويستمر لمدة 28 يوماً وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للكبار التي ستقام في مملكة البحرين خلال المدة من 6-16 / 10 /2022م.