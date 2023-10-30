السعودي " سالم الدوسري " و القطري " المعز علي " متحمسان للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

فقد قال الدوسري: بالتأكيد كان هنالك العديد من اللحظات المهمة في العام الماضي، وكان من ضمنها نجاحي في تسجيل هدف الفوز لمنتخب السعودية خلال المباراة أمام الأرجنتين في كأس العالم، ولكن طموحاتي لا تتوقف على مباراة واحدة، وألا أتوقف عند مباراة واحدة.