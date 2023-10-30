السعودي " سالم الدوسري " و القطري " المعز علي " متحمسان للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

أعرب السعودي سالم الدوسري والقطري المعز علي عن طموحاتهما في الحصول على أكبر تقدير على المستوى القاري، وذلك مع مشاركتهما في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره اللاعبان اليوم الاثنين في العاصمة القطرية، قبل ليلة واحدة على إقامة حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 في الدوحة.
ويتنافس اللاعبان إلى جانب المهاجم الأسترالي ماثيو ليكي من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في الحفل الذي يقام يوم الثلاثاء على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وأعرب الدوسري وعلي عن تشرفهما بالترشيح من أجل المنافسة على الفوز بالجائزة، مؤكدين في ذات الوقت على أن الفوز بها سيمنحهما الحافز من أجل تحقيق المزيد في مسيرة كل منهما.
وقال سالم الدوسري: الحمد لله على ترشيحي لهذه الجائزة، وفي النهاية سوف أقول مبروك للاعب الذي يحصل على هذه الجائزة المرموقة، وبالتأكيد هذا الترشيح جاء نتيجة العمل الشاق الذي قمنا به، وأشكر زملائي في المنتخب الوطني ونادي الهلال، لأنه لم أكن لأحصل على الترشيح لولا دعمهم.
وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً ساهم بدور محوري في فوز الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، إلى جانب بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2022 ونهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.
وأضاف الدوسري: الفوز بهذه الجائزة سيكون إنجازاً لكرة القدم السعودية، وهو يتوافق مع طموحاتنا في مواصلة تطوير اللعبة لدينا.. يجب على اللاعب أن يكون لديه شغف وطموح، وإذا فزت غداً فإن طموحاتي لن تتوقف، والفوز سيمنحني الحافز لمواصلة ذات العروض مع النادي والمنتخب الوطني.
واتفق في ذات الرأي المهاجم القطري المعز علي، الذي قدم موسماً مميزاً مع نادي الدحيل، ليفوز الفريق برباعية محلية، إلى جانب بلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
وقال اللاعب: بالتأكيد شعور جيد أن أكون متواجداً اليوم ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في القارة، وهذا يعكس قيمة العمل الذي قمت به أنا وزملائي في المنتخب الوطني والنادي.
وتابع: أنا كلاعب كرة قدم لدي طموحات كبيرة على مستوى النادي والمنتخب الوطني، وإظهار مستوى قدراتي، ولكن نحن في لعبة جماعية وكل شيء يعتمد على العمل الجماعي.
وأردف بالقول: منذ طفولتي كنت أطمح في أن أكون بين أفضل اللاعبين، وكنت أستلهم من اللاعبين الكبار ومن ضمنهم سالم، لتقديم أفضل المستويات، وبالتالي فإن هذا الترشيح يمنحني حافزاً كبيراً.
وتحدث اللاعبان عن أهم اللحظات خلال الموسم الماضي حيث كان الاتفاق بينهما على كأس العالم 2022 في قطر.
فقد قال الدوسري: بالتأكيد كان هنالك العديد من اللحظات المهمة في العام الماضي، وكان من ضمنها نجاحي في تسجيل هدف الفوز لمنتخب السعودية خلال المباراة أمام الأرجنتين في كأس العالم، ولكن طموحاتي لا تتوقف على مباراة واحدة، وألا أتوقف عند مباراة واحدة.
من جهته كشف المعز: اللحظة الأبرز خلال العام الماضي كانت بعد العودة من كأس العالم والانضمام إلى أنديتنا، حيث اكتسبنا خبرات كبيرة، وكنت أعمل على نقل هذه الخبرات إلى الفريق لنحقق ثلاثة ألقاب.