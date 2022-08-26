للمشاركة في كأس التحدي الآسيوي أخضر الطائرة يصل قيرغيزستان

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى قيرغيزستان للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوي بمشاركة أربع منتخبات هي: أوزبكستان ومنغوليا والبلد المستضيف قيرغيزستان
ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة نايف زين العابدين رجب ومدير المنتخبات سيف السيف والحكم الدولي سامي أمين.
ويشرف على تدريب المنتخب فنياً الصربي فـلادان أفروميتـش ومساعدا المدرب الوطنيان شريف الخليفة وإسماعيل خيبري، ومدير المنتخب محمد الشراري، وإحصائي بويان ستوبار وأخصائي العلاج الطبيعي علي القحطاني قائمة الأخضر.
ضمت قائمة المنتخب كلاً من: أحمد البخيت، نواف البخيت، إبراهيم مجرشي، موفق المطيري، حسن العبد الباقي، منتظر العبدالباقي، حسين المريط ، حسن الوثلان، وسام الجهني، أحمد المعبدي، عمر النجراني، عبدالله الزهراني، ووليد العتيبي .
وستقام البطولة بنظام الدوري في المرحلة الأولى، وسيلعب الأخضر أولى مواجهاته مع منتخب أوزبكستان يوم الاثنين 29 أغسطس، ثم مع منغوليا 30 أغسطس، ويختتم مبارياته مع المستضيف قيرغيزستان يوم الأربعاء 31 أغسطس، وتقام المرحلة الثانية حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث الترتيب والفائزان من المباراتين يتأهلوا للمباراة النهائية.