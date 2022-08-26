للمشاركة في كأس التحدي الآسيوي أخضر الطائرة يصل قيرغيزستان

وستقام البطولة بنظام الدوري في المرحلة الأولى، وسيلعب الأخضر أولى مواجهاته مع منتخب أوزبكستان يوم الاثنين 29 أغسطس، ثم مع منغوليا 30 أغسطس، ويختتم مبارياته مع المستضيف قيرغيزستان يوم الأربعاء 31 أغسطس، وتقام المرحلة الثانية حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث الترتيب والفائزان من المباراتين يتأهلوا للمباراة النهائية.