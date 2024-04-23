تحضيرًا لدور ربع نهائي آسيا.. الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد مباراته أمس الاثنين مع منتخب العراق، والتي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم في الصالة الرياضية بمقر سكن البعثة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى تمارين تقوية.

ويؤدي أخضر 23 عامًا حصته التدريبية في تمام الرابعة من مساء يوم غدٍ الأحد على ملعب جامعة قطر 2، سيتاح لوسائل الإعلام تغطية ربع الساعة الأول منها.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للأخضر استبعاد اللاعب محمد مران، وذلك بعد أن أوضحت الفحوص الطبية تعرضه إلى قطع في بعض أربطة مفصل الكاحل الأيمن.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتصدر مجموعته "الثالثة" والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.