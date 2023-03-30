بعد نجاح تجربة تشيلسي.. نادي برايتون الإنجليزي ينظم أكبر إفطار جماعي للصائمين

بحضور نحو 400 عضو من الجالية المسلمة، نظم نادي برايتون، بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية، إفطارًا جماعيًا للمسلمين على ملعبه.
وقال النادي في بيان له: "فعاليات الإفطار المفتوح هي المبادرة الرئيسة لمشروع الخيمة الرمضانية، وهي مؤسسة خيرية حاصلة على جوائز تجمع المجتمعات معًا وتنشر روح رمضان من خلال مبادرات مختلفة، تُقام خلال شهر رمضان".
وقالت مديرة خدمات الجماهير، سارة غولد: "كانت ليلة رائعة ومُميزة، حيثُ اجتمع ناس من مختلف المجتمعات للاحتفال بشهر رمضان المبارك، لحظة طلب إمام الصلاة من المصلين الذهاب إلى الصلاة على أرض الملعب، كانت مميزة جدًا لكل الحاضرين.
وقد حضر الإفطار العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مشاركة لاعبين من الأكاديمية وعائلاتهم والجلوس معًا إلى مائدة الإفطار.