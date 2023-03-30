بعد نجاح تجربة تشيلسي.. نادي برايتون الإنجليزي ينظم أكبر إفطار جماعي للصائمين

وقالت مديرة خدمات الجماهير، سارة غولد: "كانت ليلة رائعة ومُميزة، حيثُ اجتمع ناس من مختلف المجتمعات للاحتفال بشهر رمضان المبارك، لحظة طلب إمام الصلاة من المصلين الذهاب إلى الصلاة على أرض الملعب، كانت مميزة جدًا لكل الحاضرين.