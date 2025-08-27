القادم من الهلال.. خليفة الدوسري ينتقل إلى نيوم

يُذكر أن الإيطالي إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال، قد وافق على رحيل الدوسري خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن خرج من حساباته الفنية للموسم الجديد، خصوصًا عقب تعاقد النادي مؤخرًا مع المدافع علي لاجامي قادمًا من النصر.