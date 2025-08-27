القادم من الهلال.. خليفة الدوسري ينتقل إلى نيوم

أتم نادي نيوم تعاقده رسميًا مع المدافع خليفة الدوسري قادمًا من نادي الهلال، بعد شراء المدة المتبقية من عقده، ليصبح إحدى صفقات الفريق الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
ونشر نادي نيوم بيانًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد فيه حسم جميع التفاصيل المالية والتعاقدية، وإتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.
يُذكر أن الإيطالي إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال، قد وافق على رحيل الدوسري خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن خرج من حساباته الفنية للموسم الجديد، خصوصًا عقب تعاقد النادي مؤخرًا مع المدافع علي لاجامي قادمًا من النصر.