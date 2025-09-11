في العاصمة الباراغويانية.. "الأخضر" تحت 20 يفتتح المرحلة الثانية من الاستعداد لكأس العالم

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي المقام في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، وذلك ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.