في العاصمة الباراغويانية.. "الأخضر" تحت 20 يفتتح المرحلة الثانية من الاستعداد لكأس العالم

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي المقام في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، وذلك ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، على فترتين، حيث خُصصت الحصة الصباحية لتمارين استرجاعية، فيما تضمنت الفترة المسائية محاضرة فنية أعقبها مران تكتيكي.
يُذكر أن المنتخب الشاب سيخوض مباراتين وديتين ضمن هذه المرحلة من برنامجه الإعدادي، إذ يلتقي منتخب باراغواي يوم 14 سبتمبر الجاري، ثم يواجه منتخب المكسيك في 20 من الشهر ذاته.