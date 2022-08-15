أنظار العالم تتجه إلى جدة.. والأوكراني أوسيك والبريطاني جوشوا يؤكدان جاهزيتهما

ويتطلع الملاكمان إلى المواجهة التي ستجمعهما في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية السبت المقبل، التي من المتوقع أن يشاهدها الملايين حول العالم. وسيكون "نزال البحر الأحمر" على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل من أبرز الفعاليات الرياضية لهذا العام، ومن المتوقع أن يستقطب حشودًا كبيرة من عشاق الملاكمة لمتابعته في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، أو عبر القنوات الناقلة للحدث.