أنظار العالم تتجه إلى جدة.. والأوكراني أوسيك والبريطاني جوشوا يؤكدان جاهزيتهما

التقى مساء أمس حامل لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، ومنافسه البريطاني "أنتوني جوشوا"، بحضور بأكثر من 100 إعلامي محلي وإقليمي وعالمي في أحد الفنادق بجدة.
ويتطلع الملاكمان إلى المواجهة التي ستجمعهما في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية السبت المقبل، التي من المتوقع أن يشاهدها الملايين حول العالم. وسيكون "نزال البحر الأحمر" على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل من أبرز الفعاليات الرياضية لهذا العام، ومن المتوقع أن يستقطب حشودًا كبيرة من عشاق الملاكمة لمتابعته في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، أو عبر القنوات الناقلة للحدث.
ويهدف الأوكراني أوسيك إلى المحافظة على ألقابه WBA Super و IBF و WBO و IBO عندما يواجه الخصم نفسه الذي انتزع تلك الألقاب منه في المواجهة الأولى، كما سيحصل الفائز على لقب إضافي، هو لقب Ring Magazine الذي تخلى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع.
وقال أوسيك: "أنا سعيد جدًّا بفرصة المنافسة هنا في السعودية، والحفاظ على اللقب أمام جوشوا. التدريبات تجري بصورة رائعة، وأنا جاهز لجميع الاحتمالات والسيناريوهات. بالنسبة للملاكم فإن العقلية والتركيز هما أهم العناصر التي تساعده على الانتصار، وهذا سيكون سلاحي خلال نزال البحر الأحمر. هناك العديد من الأحداث هذا الأسبوع، ولكن تركيزنا ينصب بشكل كامل على النزال يوم السبت، وأدعو الجميع لمشاهدة هذا النزال التاريخي هنا في جدة في قلب المملكة العربية السعودية".
من جانبه قال جوشوا: "التحضيرات للقتال كانت قاسية ومتعبة، لكننا قمنا بالتخطيط لأمور مختلفة لجعل المعسكر التدريبي أكثر سهولة ومتعة. ونحن على ثقة أننا قادرون على تحقيق الانتصار السبت المقبل في جدة". ودعا جميع محبي الملاكمة هنا في السعودية وحول العالم لحضور هذا النزال التاريخي لصنع الإنجاز مرة أخرى، وليصبح بطل العالم للمرة الثالثة، على حد قوله.
وأضاف: أستعيد ألقابي هنا في جدة كما فعلتها من قبل هنا أيضًا في السعودية. هذا النزال سيكون للتاريخ. الملاكم الأول في العالم بمنافسة الملاكم الثاني على جميع الأحزمة، إضافة إلى حزام رينغ ماغازين. لا نِزال يضاهي قوة "نزال البحر الأحمر".
ويعد هذا النزال إحدى أقوى المواجهات التي شهدتها رياضة الملاكمة عبر التاريخ؛ إذ وصفها رئيس شركة "ماتش روم" إيدي هيرن بأنها توازي قوة وقيمة نزالات تاريخية مثل "رامبل إن ذا جانغل" و"ثريلا إن مانيلا".
وأكد ممثلو وسائل الإعلام الحاضرون ذلك؛ إذ عبَّروا عن حماسهم للنزال، وتطلُّعهم لليلة ملاكمة سيتحدث عنا العالم أجمع.
ويشهد هذا الأسبوع عددًا من الأحداث الإعلامية والجماهيرية التي تسبق النزال، منها تدريب مفتوح لجميع الملاكمين المشاركين في النزال اليوم الثلاثاء في نادي "الخطوط السعودية"، بينما يشهد يوم الأربعاء المقبل المؤتمر الصحفي الرسمي لجميع الملاكمين المشاركين. وسيكون يوم الجمعة 19 أغسطس موعد قياس الأوزان في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك قبل يوم واحد من استضافة المدينة النزال التاريخي.
وينطلق الحدث بتمام الساعة الـ5:00 مساء بتوقيت السعودية، بينما يبدأ النزال على بطولة العالم بتمام الساعة الـ12:54 بعد منتصف الليل. ويشهد الحدث أداء موسيقيًّا، يقدمه المغني العالمي Russ ؛ ليلهب حماس الجماهير قبل بداية النزال.