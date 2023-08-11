المطية "غنايم" تسجل رقماً قياسياً في منافسات فئة الثنايا بمهرجان ولي العهد للهجن

سجّلت المطيةُ "غنايم"، لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم؛ الرقمَ القياسي الأكبر في منافسات فئة الـ"ثنايا"، وذلك في تاريخ نسخ مهرجان ولي العهد للهجن، على أرض ميدان الطائف التاريخي.
وحقّقت "غنايم" المركزَ الأول في الشوط الرئيسي في اليوم الـ11 من المهرجان، واليوم قبل الأخير من ختام المرحلة التمهيدية، وذلك في فئة ثنايا بكار مفتوح؛ حيث سجلت زمنًا قدره 7:48.020 دقيقة، ضمن أشواط الفترة المسائية من المرحلة التمهيدية.
من جهتها حقّقت المطية "مبلش" لمالكها عاطف عطية القرشي، ثانيَ أفضل توقيت في أشواط فئة "ثنايا"، وسجلت 7:57.143 دقيقة ضمن الأشواط المسائية، فيما حقّقت المطية "نجد" لمالكها بندر زومان آل مرسان، ثالثَ أفضل توقيت، وبلغ 8:01.551 دقيقة ضمن الأشواط الصباحية.
وخاضت فئة الـ"ثنايا" اليوم، 22 شوطًا، قطعت من خلالها المطايا المشاركة البالغ عددها 437 مطية؛ مسافةَ 100 كيلومتر، مسافة كل شوط 5 كيلومترات، على فترتين؛ الصباحية 287 مطية، والفترة المسائية 150 مطية.