المطية "غنايم" تسجل رقماً قياسياً في منافسات فئة الثنايا بمهرجان ولي العهد للهجن

وحقّقت "غنايم" المركزَ الأول في الشوط الرئيسي في اليوم الـ11 من المهرجان، واليوم قبل الأخير من ختام المرحلة التمهيدية، وذلك في فئة ثنايا بكار مفتوح؛ حيث سجلت زمنًا قدره 7:48.020 دقيقة، ضمن أشواط الفترة المسائية من المرحلة التمهيدية.