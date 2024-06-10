للمرة الأولى.. نادي الرياض يستضيف بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

يستعد نادي الرياض للجولف للمرة الأولى لاستضافة بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، بمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.
وباستضافة هذه الجولة ستكون نهاية الموسم المرتقبة لكل من الجولة الآسيوية والسلسلة الدولية حيث تقام للمرة الأولى في الرياض بعد خمس سنوات ناجحة في نادي رويال غرينز للجولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
وعلى صعيد اللاعبين، فقد تم تأكيد أسماء أول اللاعبين المشاركين في حدث ديسمبر المقبل، وهم حامل اللقب أبراهام أنسر، وبطل عام 2022 هارولد فارنر الثالث، والفائز في عامي 2019 و2021 داستن جونسون، والحائز على البطولة المفتوحة لعام 2022 كاميرون سميث.
وعلق سميث، الذي حل وصيفًا للنجم المكسيكي أنسر عام 2023، قائلاً: "أنا متحمس حقًا لزيارة الرياض لأول مرة. من خلال ما قرأته، هناك الكثير يحدث هناك مع وجود مرافق رياضية رائعة للهواة والمحترفين. كما سمعنا الكثير من المعلومات الجيدة عن ملعب البطولة في نادي الرياض للجولف. نظرًا لتصميم الملعب وسمعته، أعتقد أنه سيوفر لنا اختبارًا حقيقيًا أمام مجموعة من اللاعبين من الطراز العالمي في بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة".
مؤخرًا، أصبحت بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية راسخة على مسرح الجولف العالمي، مع الانتقال إلى نهاية الموسم، مما يزيد من مكانة البطولة. ولأول مرة هذا العام، ستنتهي بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، يوم السبت ليتماشى اليومان الأخيران مع عطلة نهاية الأسبوع في المملكة، حيث يتنافس اللاعبون على الجائزة الأولى البالغة مليون دولار، والتي تعتبر الأكثر شهرة في الجولة الآسيوية.
من جانبه، قال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية: "نحن مسرورون لأننا سنقيم هذا الحدث المرموق في نادي الرياض للجولف.
وأضاف: "تأمين هذا التاريخ المهم ووضعه كختام للجولة الآسيوية وسلسلة البطولات الدولية، يزيد من أهمية بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، حيث نرى أن مكانتها تتطور مع كل نسخة".
في سياق متصل، قال تشو مين ثانت، المفوض والرئيس التنفيذي لجولة آسيا: "يمنح هذا التاريخ الجديد، بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، المكانة الرئيسية والبارزة التي تستحقها باعتبارها ذروة الموسم.