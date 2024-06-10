للمرة الأولى.. نادي الرياض يستضيف بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

وعلق سميث، الذي حل وصيفًا للنجم المكسيكي أنسر عام 2023، قائلاً: "أنا متحمس حقًا لزيارة الرياض لأول مرة. من خلال ما قرأته، هناك الكثير يحدث هناك مع وجود مرافق رياضية رائعة للهواة والمحترفين. كما سمعنا الكثير من المعلومات الجيدة عن ملعب البطولة في نادي الرياض للجولف. نظرًا لتصميم الملعب وسمعته، أعتقد أنه سيوفر لنا اختبارًا حقيقيًا أمام مجموعة من اللاعبين من الطراز العالمي في بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة".