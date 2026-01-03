صدارة الهلال في قبضة ضمك.. والرياض في ضيافة القادسية

تُختتم غدًا الأحد مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات؛ حيث يستضيف الحزم نظيره نيوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ويحل الرياض ضيفًا على القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يلتقي الهلال مع ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.