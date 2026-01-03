صدارة الهلال في قبضة ضمك.. والرياض في ضيافة القادسية

تُختتم غدًا الأحد مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات؛ حيث يستضيف الحزم نظيره نيوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ويحل الرياض ضيفًا على القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يلتقي الهلال مع ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
الصدارة نصراوية
ولا يزال النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد (31) نقطة رغم خسارته أمس من الأهلي، متقدمًا على الهلال صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين، فيما يحتل التعاون المركز الثالث برصيد (28) نقطة.
ويأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد (25) نقطة، يليه القادسية خامسًا بـ(21) نقطة، ثم الاتحاد سادسًا برصيد (20) نقطة، ويحل الاتفاق سابعًا برصيد (19) نقطة.