السوبر الإيطالي في الرياض: نابولي يتجاوز فيورنتينا بثلاثية

تأهل نابولي، إلى نهائي السوبر الإيطالي، بعد أن حقق فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف دون مقابل على فيورنتينا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن نصف نهائي السوبر الإيطالي.