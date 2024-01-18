السوبر الإيطالي في الرياض: نابولي يتجاوز فيورنتينا بثلاثية

تأهل نابولي، إلى نهائي السوبر الإيطالي، بعد أن حقق فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف دون مقابل على فيورنتينا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن نصف نهائي السوبر الإيطالي.
تضم البطولة لأول مرة هذا الموسم أربعة أندية، ويخوضها نابولي كبطل للدوري الإيطالي، بينما يلعب فيورنتينا المسابقة كوصيف لكأس إيطاليا.
وتمكن نابولي من التقدم في النتيجة عن طريق المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من خوان خيسوس، وهو الهدف الذي انتهت به أحداث الشوط الأول.
في الشوط الثاني تمكن نابولي من تأكيد تفوقه بتسجيل هدفين عن طريق أليسيو زيربين في الدقيقتين 84 و86.