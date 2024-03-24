100 مليون يورو.. عرض ضخم من الهلال لضم مهاجم برشلونة رافينها

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي قد يكون في طريقه ليصبح أحد لاعبي دوري المحترفين السعودي، بعد تكثيف النادي السعودي محادثاته الأسابيع الماضية، مشددة على أن عملية بيع عقد رافينها للسعودية قد تحدث بالفعل الموسم المقبل.