رياضة

100 مليون يورو.. عرض ضخم من الهلال لضم مهاجم برشلونة رافينها

عملية البيع قد تتم قريباً.. اللاعب بعمر الـ27 ويلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021
رافينها لاعب نادي برشلونة الإسباني
رافينها لاعب نادي برشلونة الإسباني

قدم مسؤولو الهلال عرضاً ضخماً لإدارة برشلونة للتعاقد مع البرازيلي رافينها مهاجم الفريق لضمه بالموسم المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "Sport" فإن إدارة الهلال قدمت عرضاً بلغت قيمته نحو 100 مليون يورو من أجل ضم نجم برشلونة الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي قد يكون في طريقه ليصبح أحد لاعبي دوري المحترفين السعودي، بعد تكثيف النادي السعودي محادثاته الأسابيع الماضية، مشددة على أن عملية بيع عقد رافينها للسعودية قد تحدث بالفعل الموسم المقبل.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن كلاً من النصر والأهلي أيضاً قد أبدوا اهتمامهم باللاعب البرازيلي بالصيف الماضي، ولكن اللاعب فضل البقاء واللعب مع برشلونة.

وكان رافينها البالغ من العمر 27 عاماً، قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021.

نادي الهلال
نادي برشلونة الإسباني
رافينها

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