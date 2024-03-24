100 مليون يورو.. عرض ضخم من الهلال لضم مهاجم برشلونة رافينها

قدم مسؤولو الهلال عرضاً ضخماً لإدارة برشلونة للتعاقد مع البرازيلي رافينها مهاجم الفريق لضمه بالموسم المقبل.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Sport" فإن إدارة الهلال قدمت عرضاً بلغت قيمته نحو 100 مليون يورو من أجل ضم نجم برشلونة الدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي قد يكون في طريقه ليصبح أحد لاعبي دوري المحترفين السعودي، بعد تكثيف النادي السعودي محادثاته الأسابيع الماضية، مشددة على أن عملية بيع عقد رافينها للسعودية قد تحدث بالفعل الموسم المقبل.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن كلاً من النصر والأهلي أيضاً قد أبدوا اهتمامهم باللاعب البرازيلي بالصيف الماضي، ولكن اللاعب فضل البقاء واللعب مع برشلونة.
وكان رافينها البالغ من العمر 27 عاماً، قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021.