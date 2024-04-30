ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية .. الأخضر 18 عامًا يخسر مواجهة جواتيمالا

خسر المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم، من منتخب جواتيمالا بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين محمد هزازي، ومحمد المحيش.
ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالملك الخيبري، محمد المحيش، محمد الصرنوخ، فيصل الشمراني، سعد المطيري، ريان الغامدي، محمد هزازي، عبدالعزيز جرموش، يوسف النهدي، محمد آل درويش، طلال العتيبي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 18 عامًا يأتي في المجموعة "الأولى" ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، وتضم إلى جانبه منتخبات تركيا، مالي، وجامايكا.