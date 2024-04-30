ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية .. الأخضر 18 عامًا يخسر مواجهة جواتيمالا

خسر المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم، من منتخب جواتيمالا بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا.