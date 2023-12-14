صحيفة إسبانية: "لوكاكو" يوافق على عرض ضخم من الدوري السعودي

كشفت صحيفة "AS" الإسبانية عن حسم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم روما الإيطالي المعار من تشيلسي، قراره في العروض المقدمة له من الدوري السعودي لضمه خلال الفترة المقبلة.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن كبار أندية السعودية لديها الرغبة في ضم لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الفشل في التعاقد معه بالميركاتو الصيفي الماضي، لرغبته في الاستمرار في أوروبا.
وأفادت الصحيفة الإسبانية -وفقًا للصحفي الإيطالي "فابيو سانتيني"- بأن المهاجم البلجيكي قد وافق على عرض ضخم للانتقال للعب في الدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح عودة لوكاكو للدوري الأوروبي؛ لأنه قَبِلَ بالفعل عرضًا من السعودية، مشددة على أن اللاعب البلجيكي سيغادر روما بنهاية هذا العام.
وأعير روميلو لوكاكو البالغ من العمر 30 عامًا، إلى روما الإيطالي في أغسطس الماضي قادمًا من تشيلسي الذي انضم إليه في 2021، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية مثل إيفرتون، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان.