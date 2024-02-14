في افتتاح الجولة 20 من دوري روشن.. التعاون لاستعادة التوازن أمام أبها.. والاتفاق لعبور محطة الخليج

تعود عجلة بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للدوران من جديد، بعد فترة توقف طويلة كانت مليئة بالترقب والحماس، من خلال منافسات الجولة الـ 20، والتي تُقام على مدار ثلاثة أيام، وتنطلق مباريات الجولة غدًا الخميس بإقامة مباراتين على النحو التالي:
بداية الجولة ستكون بمواجهة أبها القابع في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة مع ضيفه التعاون رابع الترتيب بـ 34 نقطة على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، وذلك عند تمام الساعة الخامسة مساءً.
يبحث أصحاب الضيافة عن تعويض الإخفاق في الجولات السبع الأخيرة، حيث لم يعرف فيها الفريق طعم الفوز إذ يأمل أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار طال انتظاره.
في المقابل يتطلع التعاون إلى استعادة توازنه ووقف مسلسل الهزائم والعودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولتين الأخيرتين عقب خسارته من أمام النصر والفتح على التوالي.
يستضيف الخليج عاشر الترتيب بـ22 نقطة جاره الاتفاق الثامن برصيد 25 نقطة في ديربي الشرقية المنتظر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند تمام الساعة الثامنة مساءً.
يطمح الخليج إلى تجاوز كبوة خسارته من الأهلي في الجولة الماضية من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تزيد من غلته النقطية وتحسن من مركزه على سلم الترتيب.
في الجانب الآخر يتطلع الاتفاق إلى تصحيح المسار ومداواة جراحه ووقف نزيف النقاط المستمر مع الفريق منذ الجولة الثانية عشرة، حيث غابت فيها الانتصارات.