في افتتاح الجولة 20 من دوري روشن.. التعاون لاستعادة التوازن أمام أبها.. والاتفاق لعبور محطة الخليج

تعود عجلة بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للدوران من جديد، بعد فترة توقف طويلة كانت مليئة بالترقب والحماس، من خلال منافسات الجولة الـ 20، والتي تُقام على مدار ثلاثة أيام، وتنطلق مباريات الجولة غدًا الخميس بإقامة مباراتين على النحو التالي: