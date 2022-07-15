محكمة التحكيم الرياضي ترفض الطعون الروسية ضد "الفيفا" و"اليويفا"

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) الاستئناف المقدَّم من روسيا ضد قرار حرمان فِرقها ومنتخباتها من المشاركة في البطولات التابعة للاتحادَين الدولي "فيفا" (FIFA) والأوروبي "يويفا" (UEFA) لكرة القدم.
وكان الفيفا ويويفا قد فرضا حظرًا على مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في البطولات التابعة لهما في 28 فبراير/ شباط الماضي بعد أيام من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم ومجموعة من الأندية الروسية باستئناف أمام محكمة كاس ضد الحظر، لكن المحكمة أعلنت اليوم الجمعة رفض الاستئناف، حسبما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA MEDIA).
وجرى تقديم إجمالي 6 طلبات استئناف، بينها واحد من الاتحاد الروسي ضد الفيفا، وآخر ضد اليويفا، و4 طلبات استئناف من أندية ضد اليويفا، هي: زينيت سان بطرسبرغ وسوتشي وسيسكا موسكو ودينامو موسكو.
ورفضت محكمة (كاس) جميع طلبات الاستئناف عقب جلسة استماع، عُقدت عبر الاتصال المرئي عن مدى يومَي الـ5 والـ11 من يوليو/ تموز الجاري.
وبررت محكمة كاس قرارها في بيان، جاء فيه: "رأت اللجنة أن تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وردود الفعل الشعبية والحكومية في مختلف أنحاء العالم، صنعا ظروفًا غير متوقعة وغير مسبوقة؛ تطلبت رد فعل من الفيفا واليويفا".
وأضافت المحكمة: "فيما يتعلق بعدم إمكانية مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات التابعة لهما في ظل مثل هذه الظروف أقرت اللجنة أن الطرفين تحركا في إطار الصلاحيات الممنوحة لهما وفقًا للوائح والقوانين بهما".
وحرمت العقوبة المنتخب الروسي من خوض الملحق الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وكذلك حرمان منتخب السيدات من المشاركة في منافسات يورو 2022 لكرة القدم للسيدات المقامة حاليًا.
وبالتالي فإن المنتخب الروسي للرجال لن يتمكن من المشاركة في دوري الأمم الأوروبي، ولن يذهب المنتخب الروسي للسيدات إلى بطولة أوروبا في إنجلترا، ولن تلعب الأندية الروسية في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.