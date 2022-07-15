محكمة التحكيم الرياضي ترفض الطعون الروسية ضد "الفيفا" و"اليويفا"

وبررت محكمة كاس قرارها في بيان، جاء فيه: "رأت اللجنة أن تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وردود الفعل الشعبية والحكومية في مختلف أنحاء العالم، صنعا ظروفًا غير متوقعة وغير مسبوقة؛ تطلبت رد فعل من الفيفا واليويفا".