"برشلونة" ينافس النصر للتعاقد مع نجم سبورتنج لشبونة

وحدّد مسؤولو سبورتنج لشبونة مبلغًا يقدر بنحو 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، مقابل "جيوكيريس" الذي ينتهي عقده في عام 2028، ويعتقد المسؤولون أن هذه القيمة ستكون قابلة للتفاوض في الموسم المقبل.