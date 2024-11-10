"برشلونة" ينافس النصر للتعاقد مع نجم سبورتنج لشبونة

دخل نادي برشلونة الإسباني سباق المنافسة لكسب خدمات السويدى "فيكتور جيوكيريس"، نجم سبورتنج لشبونة والذي ارتبط اسمه بنادي النصر السعودي.
وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الأسابيع القليلة الماضية التي تؤكد أن اللاعب السويدي بات مدرجًا في القائمة المختصرة لنادي النصر، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لما ذكره الصحفى "أكرم كونور": فإن برشلونة الإسباني أصبح من بين العديد من الأندية المهتمة بالمهاجم السويدي "جيوكيريس".
وشدّد الصحفى بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس" على أن عقد "جيوكيريس" يحتوى على شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو ومن المتوقع أن يبيعه سبورتنج في نهاية موسم 2024/ 2025.
وسبق أن أشارت صحيفة "O JOGO" إلى أن نادي النصر بالفعل يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، لتدعيم مركز الهجوم.
وحدّد مسؤولو سبورتنج لشبونة مبلغًا يقدر بنحو 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، مقابل "جيوكيريس" الذي ينتهي عقده في عام 2028، ويعتقد المسؤولون أن هذه القيمة ستكون قابلة للتفاوض في الموسم المقبل.