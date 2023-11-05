الهلال يعلن مدة غياب "سافيتش".. والفريق ينهي تحضيراته لـ "مومباي الهندي"

كشف نادي الهلال، اليوم الأحد، عن مدة غياب لاعب الفريق الكروي الأول "سافيتش"، حيث أكد أن فترة الغياب تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بسبب الإصابة.
ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه : أثبتت الفحوص إصابة سافيتش في الركبة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وأُصيب لاعب الوسط البالغ من العمر "28 عامًا" في مباراة فريقه أمام الفتح، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري السعودي، والتي فاز بها الهلال بثنائية نظيفة.
ميدانيًا، أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "مومباي الهندي" غدًا الاثنين على ملعب دي واي باتيل في مومباي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
بدأ المران بالجري، تلاها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، شرح خلالها المدير الفني "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.