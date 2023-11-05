الهلال يعلن مدة غياب "سافيتش".. والفريق ينهي تحضيراته لـ "مومباي الهندي"

ميدانيًا، أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "مومباي الهندي" غدًا الاثنين على ملعب دي واي باتيل في مومباي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.