ليلة سباق "رونالدو" و"ميتروفيتش".. الهلال "بطل الدوري" يأمل عدم السقوط.. والنصر يسعى إلى الثأر

وما زالت الأخبار المتداولة بأن النصر لا يرغب في تنفيذ "ممر شرفي" لبطل دوري روشن 2023-2024 الهلال، كون ذلك غير إلزامي، فيما أكد رئيس الأزرق فهد بن نافل، في تصريح سابق، أن ذلك شأن يخص النصراويين!