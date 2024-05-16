ليلة سباق "رونالدو" و"ميتروفيتش".. الهلال "بطل الدوري" يأمل عدم السقوط.. والنصر يسعى إلى الثأر

قمة مرتقبة تجمع النصر والهلال، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، وذلك على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
لقاء جماهيري منتظر، حيث يتسلح الأصفر بالأرض والجمهور، ويسعى رفاق "كريستيانو رونالدو" إلى الثأر من الخسارة أمام الأزرق في الدور الأول، وإلحاق ضيفهم أول هزيمة له في الدوري.
في المقابل يأمل الهلال عدم الخسارة أمام الغريم التقليدي، والخروج ولو بالتعادل من أجل الحفاظ على السجل دون هزيمة هذا الموسم، قبل التتويج الرسمي على ملعبه "المملكة أرينا" أمام الطائي.
ويتسابق هداف الدوري نجم النصر "رونالدو" مع نجم الهلال "ميتروفيتش" على صدارة هدافي الدوري.
وما زالت الأخبار المتداولة بأن النصر لا يرغب في تنفيذ "ممر شرفي" لبطل دوري روشن 2023-2024 الهلال، كون ذلك غير إلزامي، فيما أكد رئيس الأزرق فهد بن نافل، في تصريح سابق، أن ذلك شأن يخص النصراويين!
وينتظر الفريقان نهاية الشهر الجاري، "قمة ملتهبة" في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، حيث تتجدد الإثارة الجماهيرية والإعلامية من جديد.