كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقامًا قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية – المؤسسة العالمية غير الربحية المنظمة للبطولة – عن أبرز الأرقام القياسية ومؤشرات النجاح التي حققتها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، والتي اختُتمت في 24 أغسطس الماضي بمدينة الرياض، بعد سبعة أسابيع من المنافسات النخبوية التي شملت 25 بطولة في 24 لعبة مختلفة.
واستقطبت النسخة أكثر من 2,500 لاعب وعضو في الفرق المشاركة، ينتمون إلى أكثر من 200 فريق يمثلون حوالي 100 دولة، تنافسوا على جوائز تجاوزت 70 مليون دولار، تُوِّج في ختامها النادي السعودي Team Falcons بلقب بطولة الأندية للمرة الثانية على التوالي.
واحتضنت البطولة ثمانية مواقع للمهرجان المصاحب، إلى جانب أربع صالات مخصّصة للمنافسات، تجاوزت مساحتها الإجمالية ما يعادل تسعة ملاعب كرة قدم، وقد استقبلت أكثر من 3 ملايين زائر في "بوليفارد رياض سيتي"، ووفرت تجربة جماهيرية استثنائية، بمشاركة عدد من مشاهير الموسيقى والرياضة العالميين.
وسجّل الحدث حضورًا قويًا في مشهد صناع المحتوى، حيث شمل أكثر من 30 عرضًا رئيسيًا، و50 شريكًا قدّموا تجارب ومبادرات مبتكرة، محققين 8 مليارات انطباع، وملياري مشاهدة عبر قنوات البطولة، إضافة إلى أكثر من 800 ألف منشور رقمي شارك به الجمهور والفرق والمنصات الرسمية خلال فترة الحدث.
وعلى صعيد المشاهدة العالمية، حققت البطولات قفزات كبيرة، حيث ارتفعت نسب المشاهدة المباشرة للعبة Mobile Legends: Bang Bang بنسبة 63%، ولعبة Honor of Kings بنسبة 182%، ما جعل نسخة 2025 الأعلى مشاهدة في تاريخ البطولة حتى الآن.
وتجاوز عدد مشاهدي البث المباشر 750 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية، فيما امتلأت صالات المنافسات بمئات الآلاف من الجماهير، بينهم 2,000 مشارك في برنامج Super Fans الذين حضروا خصيصًا من مختلف دول العالم.
وسجلت البطولة تغطية إعلامية واسعة وغير مسبوقة، مع أكثر من 4,000 جهة إعلامية نشرت أكثر من 30,000 مادة صحفية على مستوى العالم.
وبالتزامن مع ختام البطولة، أُقيم "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025" بمشاركة أكثر من 1,500 من كبار قادة قطاعات الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والتقنية، والاستثمار، بينهم 500 رئيس تنفيذي.
وخلال المؤتمر، أعلنت المؤسسة عن إطلاق "بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية"، وهي بطولة عالمية غير مسبوقة ستجمع نخبة اللاعبين لتمثيل دولهم، على أن تُقام نسختها الأولى في الرياض خلال نوفمبر 2026.