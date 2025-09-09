كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقامًا قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم

وسجّل الحدث حضورًا قويًا في مشهد صناع المحتوى، حيث شمل أكثر من 30 عرضًا رئيسيًا، و50 شريكًا قدّموا تجارب ومبادرات مبتكرة، محققين 8 مليارات انطباع، وملياري مشاهدة عبر قنوات البطولة، إضافة إلى أكثر من 800 ألف منشور رقمي شارك به الجمهور والفرق والمنصات الرسمية خلال فترة الحدث.