السعودي "فالكونز" يواصل نجاحاته ويصل إلى نصف نهائي بطولة "دوتا 2 – الرياض ماسترز"

واصل الفريق السعودي "فالكونز" Falcons مسيرته الرائعة في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بتأهله للدور نصف النهائي (القسم الأعلى) من بطولة "دوتا 2 – الرياض ماسترز" التي تستضيفها القدية أرينا والبالغة جوائزها الإجمالية 5 ملايين دولار أمريكي.
وبهذا التأهّل يضع الفريق السعودي نصب أعينه فرصة تحقيق اللقب الثالث له في كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد فوزه ببطولتي "كول أوف ديوتي: وورزون" و "فري فاير".
وتصدّر الفريق السعودي ترتيب المجموعة الأولى بأربعة انتصارات وتعادلين من أصل سبع مباريات، مُعلنين أنفسهم كأحد أكبر المنافسين على جائزة المركز الأوّل التي تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي. وتابع "فالكونز" مشواره الناجح بتفوقه على الفريق الصيني WBG.XG ليضرب موعدًا ناريًا أمام الفريق الكندي Gaimin Gladiators في الدور نصف النهائي.
يُذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تُقام في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدًا في بوليفارد الرياض سيتي، وتستمر منافساتها على مدار ثمانية أسابيع حتى 25 أغسطس. وتمثل هذه البطولة احتفالاً عالميًا بروح التنافس وشغف الألعاب الإلكترونية، وتجمع نخبة الأندية وأمهر اللاعبين حول العالم، حيث يتنافسون في 22 بطولة عبر 21 لعبة شهيرة، مع مجموع جوائز قياسي يصل إلى 60 مليون دولار أمريكي.