السعودي "فالكونز" يواصل نجاحاته ويصل إلى نصف نهائي بطولة "دوتا 2 – الرياض ماسترز"

يُذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تُقام في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدًا في بوليفارد الرياض سيتي، وتستمر منافساتها على مدار ثمانية أسابيع حتى 25 أغسطس. وتمثل هذه البطولة احتفالاً عالميًا بروح التنافس وشغف الألعاب الإلكترونية، وتجمع نخبة الأندية وأمهر اللاعبين حول العالم، حيث يتنافسون في 22 بطولة عبر 21 لعبة شهيرة، مع مجموع جوائز قياسي يصل إلى 60 مليون دولار أمريكي.