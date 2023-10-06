صافرة هولندية تضبط "ديربي جدة".. وغواتيمالية لمباراة النصر وأبها

وكلف الاتحاد الحكم ماريو إسكوبار من جمهورية غواتيمالا حكماً للساحة لمواجهة النصر وضيفه أبها على أن يساعده مواطناه لويس فانتورا كمساعد أول وهامبرتو بانجوج مساعد ثانٍ في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة الحكم إيليس ميرليس من الباراغواي وبمساعدة من الحكم السعودي ياسر السلطان.