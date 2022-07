الأكبر عالميًا في الألعاب الإلكترونية.. تجارب تعليمية مميزة في موسم الجيمرز

وتشمل منطقة GameDev برنامجًا يغطي أساسيات تطوير وتصميم الألعاب "Start Up Fundamentals" وورشة GameTech Start Up و #60DaysOfGame الذي يتحدى مهارات المطورين في إصدار لعبة قابلة للعب في 60 يومًا فقط. كما يتم تقديم دورات تدريبية متنوعة على غرار Java Programming Minecraft وGame Design & Mechanics with Fortnite Creative و Game Development with Roblox فضلاً عن برنامج Developers Zone II و Gameathone و ThinkTech Talk.