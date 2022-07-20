الأكبر عالميًا في الألعاب الإلكترونية.. تجارب تعليمية مميزة في موسم الجيمرز

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري أن الهدف من تدشين منطقة GameDev في موسم الجيمرز، يتمثل في تمكين المواهب وفتح المجال أمام الإمكانات التي تتمتع بها المملكة، مبينًا أن برامجها وفعالياتها غنية بالمعلومات والأنشطة التفاعلية، إذ سيحظى المهتمون بصناعة الألعاب بفرصة لتحسين وصقل معرفتهم ومهاراتهم، داعيًا جميع الراغبين في الارتقاء بمهاراتهم في تطوير الألعاب الإلكترونية للتسجيل والمشاركة.