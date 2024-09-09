وزير الرياضة "الفيصل" يستقبل "القرشي" ويُكرِّمه بخمسة ملايين ريال

من جهته، قدّم القرشي الشكر والتقدير لوزير الرياضة نظير المتابعة والدعم والاهتمام، من خلال برنامج تطوير رياضيي النخبة، معبرًا عن تطلعاته إلى أن يواصل رفع عَلَم السعودية في المحافل الرياضية العالمية كافة الفترة المقبلة.