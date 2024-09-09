وزير الرياضة "الفيصل" يستقبل "القرشي" ويُكرِّمه بخمسة ملايين ريال

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم الاثنين في الصالة البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي.
وهنأ "الفيصل" القرشي بمناسبة تحقيقه الميدالية الذهبية لسباق 100م كراسي متحركة في دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".
واكد وزير الرياضة أن تحقيق القرشي الذهبية بعد برونزية طوكيو 2020 يأتي تتويجًا لجهده وتدريباته خلال الأعوام الأربعة التي بين الدورتين، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لاعب محترف من طراز عالمي.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي مكافأة مالية مقدارها خمسة ملايين ريال للبطل القرشي إثر تحقيقه هذا الإنجاز وفق نهج اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تكريم المتميزين.
من جهته، قدّم القرشي الشكر والتقدير لوزير الرياضة نظير المتابعة والدعم والاهتمام، من خلال برنامج تطوير رياضيي النخبة، معبرًا عن تطلعاته إلى أن يواصل رفع عَلَم السعودية في المحافل الرياضية العالمية كافة الفترة المقبلة.
حضر الاستقبال نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب المعالي والسعادة نواب وزير الرياضة، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.