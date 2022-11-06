الاتحاد العربي: مونديال قطر سيكون نسخة متميزة لإبراز الإرث الحضاري للمنطقة العربية

أكد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لاستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022، مشدداً على أن المونديال القطري سيكون فرصة حقيقية لتعريف العالم بالثقافة العربية وتميزها.
وقال الاتحاد العربي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إنه يدعم كافة خطوات الاستعداد التي تمت لاستضافة هذا الحدث العالمي، مجدداً ثقته في تميز دولة قطر وقدرتها على تحقيق أعلى معايير النجاح في تنظيم نسخة ناجحة وفريدة في تاريخ كأس العالم".
وأكد الاتحاد في بيانه رفضه كل حملات التشويه والتشكيك "المغرضة التي لا تستند إلى حقائق"، وهدفها التشويه والإساءة للقدرات والكفاءات العربية فقط.
ودعا الاتحاد في ختام بيانه محبي كرة القدم وعشاقها في العالم للاستمتاع بكأس العالم بقطر، في تجربة متميزة للتعرف عن قرب على الإرث الحضاري والطبيعة المتنوعة للمنطقة العربية.