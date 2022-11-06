الاتحاد العربي: مونديال قطر سيكون نسخة متميزة لإبراز الإرث الحضاري للمنطقة العربية

وقال الاتحاد العربي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إنه يدعم كافة خطوات الاستعداد التي تمت لاستضافة هذا الحدث العالمي، مجدداً ثقته في تميز دولة قطر وقدرتها على تحقيق أعلى معايير النجاح في تنظيم نسخة ناجحة وفريدة في تاريخ كأس العالم".