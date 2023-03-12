"الفيصل" يرأس اجتماع تنفيذي اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.. غدًا الاثنين

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اجتماعه الثامن والثلاثين، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بحضور أعضاء المجلس، والأمين العام للاتحاد الأستاذ عبدالعزيز العنزي، غدًا الاثنين، في مدينة جدة.
ويناقش الاجتماع مسودة النظام الأساسي للاتحاد قبل إرسالها لأعضاء الجمعية العمومية لأخذ مرئياتهم، واستحداث بطولات جديدة في روزنامة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، واستعراض النموذج الحديث لاستضافة دورة الألعاب العربية، واستراتيجية رأس المال البشري، واعتماد سياسة الموارد البشرية، ودليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية، واعتماد اللائحة المالية والتقرير المالي والحساب الختامي للعام 2022.
ويعتمد الاجتماع اللوائحَ المنبثقة من مجلس الإدارة.
وسيطّلع الاجتماع على قرارات الدورة العادية الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة 67 لمكتبه التنفيذي الخاصة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.