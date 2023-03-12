"الفيصل" يرأس اجتماع تنفيذي اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.. غدًا الاثنين

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اجتماعه الثامن والثلاثين، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بحضور أعضاء المجلس، والأمين العام للاتحاد الأستاذ عبدالعزيز العنزي، غدًا الاثنين، في مدينة جدة.