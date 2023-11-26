صحف ومواقع عالمية تُشيد بفوز الهلال التاريخي على الحزم

تحدثت صحف ومواقع عالمية عن فوز الهلال الكبير بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، على نظيره الحزم ضمن منافسات دوري روشن.
وحقق الهلال مساء أمس فوزًا تاريخيًّا، على نظيره الحزم بنتيجة (9/0)، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة "ge.globo": "مالكوم يسجل هاتريك، والهلال يفوز 9- 0 في البطولة السعودية في مباراة مثيرة للإعجاب، ويتفوق على الحزم خارج أرضه ويحافظ على صدارته دون هزائم".
وقالت صحيفة "lance": "بثلاثية مالكوم، الهلال يفوز فوزًا تاريخيًّا، الفريق الذي لا يزال غير قادر على الاعتماد على نيمار بسبب إصابة في الركبة، لم يواجه أي صعوبة في الهجوم، وفي اللقاء أمام الحزم حقق الفوز بأكبر عدد أهداف بالدوري.
وكتبت صحيفة "Marca": "الهلال يدمر فريق الحزم بتسعة أهداف ويواصل صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ويبتعد بأربع نقاط عن مطارده الرئيسي النصر بقيادة رونالدو، كان فوزًا ساحقًا للزعيم".
وأضاف موقع "noticiasaominuto": "الهلال بقيادة المدرب البرتغالي يصنع التاريخ مرة أخرى، ولم يترك أي فرصة لفريق الحزم، فهو يمتلك أفضل هجوم في البطولة متفوقًا على النصر؛ فقد ألحَقَ بالحزم هزيمة ساحقة بالبطولة السعودية".