صحف ومواقع عالمية تُشيد بفوز الهلال التاريخي على الحزم

وقالت صحيفة "lance": "بثلاثية مالكوم، الهلال يفوز فوزًا تاريخيًّا، الفريق الذي لا يزال غير قادر على الاعتماد على نيمار بسبب إصابة في الركبة، لم يواجه أي صعوبة في الهجوم، وفي اللقاء أمام الحزم حقق الفوز بأكبر عدد أهداف بالدوري.