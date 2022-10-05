في تصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئين يكتسح المالديف بتسعة أهداف

تفوق المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم، على نظيره المالديفي بنتيجة 9-0 يوم الأربعاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.