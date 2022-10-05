رياضة
في تصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئين يكتسح المالديف بتسعة أهداف
تفوق المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم، على نظيره المالديفي بنتيجة 9-0 يوم الأربعاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.
وسجل طلال الحاج (22) ونواف الجناحي (29 و81) ورامز العطار (36 و38 و55) وجاذوب الظفيري (63) وزياد عياش (65) وفارس يوسف (79) أهداف الأخضر.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة مساء اليوم الأربعاء أيضاً الهند مع الكويت على نفس الملعب.
وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الكويت، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة للهند، في حين لا زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي السعودية مع الكويت، وميانمار مع الهند.