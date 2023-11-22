انطلاق "منافسات القصيم" غدًا في جولته الثالثة لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2023

وتُقام المنافسات خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 76 متسابقًا وملاحًا، من 11 دولة هي السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين: ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تونس، ويتألف مسار الرالي من مرحلتين ومرحلة واحدة استعراضية، حول مدينة بريدة وبالتحديد في منتزه القصيم الوطني بمركز عسيلان ومحافظتي الشماسية والمذنب.