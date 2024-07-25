لاعب نيوكاسل يونايتد يتلقّى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي للمحترفين

تلقّى "كيران تريبير" لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين لضمّه بالميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقًا لما نشره الصحفي "نيكولا شيرا" المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين: فإن أحد الأندية السعودية قدّم عرضًا مهمًّا لكسب خدمات "كيران تريبير".
وذكرت تقارير في وقت سابق أنه سيتمّ حسم مستقبل كيران بالفترة المقبلة من قبل ناديه، في ظلّ تطلع أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد إلى نجم الدوري الإنجليزي.
وأكدت ذات الصحيفة أنه لا يزال "تريبيير" يجذب اهتمام مسؤولي الدوري السعودي؛ حيث كانت هناك اتصالات مع الوسيط طوال الفترة الماضية.
ويتبقّى أمام "تريبيير" عام واحد على عقده مع نيوكاسل، وحتى الآن لم يُعرض عليه عرض جديد لتمديد عقده.
وأصبحت إدارة النادي الإنجليزي منفتحة على فكرة بيع عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يعدّ واحدًا من أفضل لاعبي نيوكاسل.