لاعب نيوكاسل يونايتد يتلقّى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي للمحترفين

وذكرت تقارير في وقت سابق أنه سيتمّ حسم مستقبل كيران بالفترة المقبلة من قبل ناديه، في ظلّ تطلع أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد إلى نجم الدوري الإنجليزي.