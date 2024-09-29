دوري روشن : في الوقت القاتل.. الاتفاق يفرض التعادل على التعاون

فرض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم التعادل في الوقت القاتل على مضيفه الاتفاق بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.