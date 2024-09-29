دوري روشن : في الوقت القاتل.. الاتفاق يفرض التعادل على التعاون

فرض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم التعادل في الوقت القاتل على مضيفه الاتفاق بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وضع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو التعاون في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة 13 بعد أن تابع كرة فشل دفاع الاتفاق في إبعادها عن الشباك.
وأكمل فريق التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أشهر الحكم فيصل البلوي البطاقة الصفراء الثانية بوجه متوسط الميدان البرازيلي فلافيو دا سيلفا وذلك مع بداية الشوط الثاني (49).
ونجح الاتفاق في تعديل النتيجة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+3) برأسية الفرنسي موسى ديمبلي التي خادعت الحارس البرازيلي مايلسون قبل أن تعانق الشباك.
بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط صعد من خلالها مركزًا على سلم الترتيب ليصبح في المركز الخامس كما رفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط احتل من خلالها المركز الثامن.