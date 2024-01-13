تزامنًا مع مشاركة الأخضر في البطولة القارية.. افتتاح "بيت الصقر"
يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الأحد 14 يناير "بيت الصقر" في الحي الثقافي "كتارا"، وذلك تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.
ويستقبل "بيت الصقر" جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة مساءً وحتى الـ12 صباحًا، حيث يحتوي البيت على 4 أركان رئيسة: متحف المنتخب، وساحة الشاشة الرئيسة، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات، وعدد من الأنشطة، مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي.
وتبلغ مساحة بيت الصقر الواقع في منطقة كتارا 10.000 متر مربع، حيث تلتقي الجماهير الرياضية للتعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب.
وسيحتوي متحف الصقور على عرض لإنجازات الأخضر، بالإضافة لعدد من الصور والتيشيرتات التاريخية والكؤوس، وتضم منطقة الألعاب والتحديات عددًا من الفعاليات، مثل تحدي سرعة الصقر لقياس سرعة التسديد، وتقليد تنفيذ عدد من الأهداف التاريخية للأخضر.
وسيُتاح للجماهير الرياضية فرصة استذكار تاريخ المنتخب ولقاءات لأساطير المنتخب عبر التاريخ عبر شاشة عرض فريدة وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير، وفي ركن المتجر سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب المتنوعة والتي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.