تزامنًا مع مشاركة الأخضر في البطولة القارية.. افتتاح "بيت الصقر"

ويستقبل "بيت الصقر" جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة مساءً وحتى الـ12 صباحًا، حيث يحتوي البيت على 4 أركان رئيسة: متحف المنتخب، وساحة الشاشة الرئيسة، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات، وعدد من الأنشطة، مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي.