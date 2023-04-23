"النصر" يقدم عرضًا مغريًا للمدرب "لويس إنريكي"

كشف موقع "digisport" عن تقديم نادي النصر عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الإسباني لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني السابق لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للموقع فإن النصر قدم عرضًا للتعاقد مع لويس إنريكي لمدة موسمين بقيمة 100 مليون يورو (راتب سنوي قدره 50 مليون يورو).
وسبق أن تولى إنريكى البالغ من العمر 52 عامًا قيادة المنتخب الإسباني على فترتين كما درب لويس إنريكي عدة أندية منها نادي روما الإيطالي وسيلتا فيغو الإسباني.
وفي موسم (2014/2015) استلم تدريب نادي برشلونة خلفًا للأرجنتيني تاتا مارتينيو، وفي ذلك الموسم شهد تألقًا رائعًا بإحرازه خمس بطولات رسمية بينها الثلاثية التاريخية الثانية لبرشلونة عقب فوزه ببطولة الدوري والكأس على حساب أتليتك بلباو ودوري الأبطال أمام يوفنتوس، كما فاز بكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية وكأس العالم للأندية خلال عام 2015.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.