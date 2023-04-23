"النصر" يقدم عرضًا مغريًا للمدرب "لويس إنريكي"

وفي موسم (2014/2015) استلم تدريب نادي برشلونة خلفًا للأرجنتيني تاتا مارتينيو، وفي ذلك الموسم شهد تألقًا رائعًا بإحرازه خمس بطولات رسمية بينها الثلاثية التاريخية الثانية لبرشلونة عقب فوزه ببطولة الدوري والكأس على حساب أتليتك بلباو ودوري الأبطال أمام يوفنتوس، كما فاز بكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية وكأس العالم للأندية خلال عام 2015.