بطولة آسيا 2023: تايلاند تفوز على قرغيزستان بثنائية

تغلَّب منتخب تايلاند على نظيره منتخب قرغيزستان بهدفين دون مقابل مساء اليوم الثلاثاء على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا قطر 2023.