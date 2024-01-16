بطولة آسيا 2023: تايلاند تفوز على قرغيزستان بثنائية

تغلَّب منتخب تايلاند على نظيره منتخب قرغيزستان بهدفين دون مقابل مساء اليوم الثلاثاء على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا قطر 2023.
ويدين منتخب تايلاند بالفضل إلى مهاجمه سوباشاي شايديد صاحب هدفَي الانتصار، الذين سجلهما في الدقيقتين (الـ26 والـ49) على التوالي.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الثلاثاء أيضًا السعودية مع عمان على استاد خليفة الدولي.
وبهذا الفوز رفع منتخب تايلاند رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، فيما بقي رصيد منتخب قرغيزستان من دون أي نقطة.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد 21 يناير الجاري، وتلعب فيها عمان مع تايلاند، وقرغيزستان مع السعودية.