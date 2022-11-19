وزير الرياضة "الفيصل" يصل إلى الدوحة

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت؛ وذلك لحضور حفل افتتاح كأس العالم، الذي سيقام غدًا الأحـد إلى جانب مباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.