وزير الرياضة "الفيصل" يصل إلى الدوحة

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت؛ وذلك لحضور حفل افتتاح كأس العالم، الذي سيقام غدًا الأحـد إلى جانب مباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.
وكان في استقبال "الفيصل" في مطار حمد الدولي الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وجاسم بن راشد البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية.
الجدير ذكره أن المنتخب السعودي سيبدأ مشواره في مونديال 2022 يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.