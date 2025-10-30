انطلاق النسخة الثانية من دوري الدرجة الثانية للسيدات في نوفمبر

تنطلق في نوفمبر المقبل منافسات النسخة الثانية من دوري الدرجة الثانية للسيدات، بمشاركة الأندية والأكاديميات الخاصة من مختلف مناطق المملكة، في استمرارٍ لتوسع مسابقات كرة القدم النسائية وتعزيز حضورها ضمن منظومة المسابقات المحلية.
وتُقام البطولة خلال الفترة من 6 نوفمبر 2025 حتى 19 فبراير 2026، بمشاركة 16 فريقًا هي: منجم المواهب، الجواد، الأرطاوي، الشمس، الحجاز، القنفذة، حطين، الصواري، الحكمة، أكاديمية الأساطير الذهبية، العين، النسور الذهبية، قلوة، خيبر، أكاديمية واعي، والنجم الساحلي.
وتشهد النسخة الجديدة تطويرًا في آلية المنافسة، حيث تُقام مواجهات دور المجموعات بنظام التجمع في مدن الرياض وجدة والباحة وجازان، وتُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية التي تُقام بنظام خروج المغلوب.
وسيحظى طرفا المباراة النهائية والفريق الحاصل على المركز الثالث بفرصة الصعود إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات في الموسم الرياضي المقبل، ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز مسارات التدرج بين الدرجات وزيادة مستوى التنافس بين الفرق المشاركة.
يُذكر أن فريق نجمة جدة كان قد تُوّج بلقب النسخة الماضية من دوري الدرجة الثانية للسيدات وتأهل إلى دوري الدرجة الأولى، فيما تُقام النسخة الجديدة وسط تطلعاتٍ لتعزيز التنافس ورفع مستوى المشاركة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد اللاعبات والأندية والأكاديميات في مختلف مناطق المملكة.