انطلاق النسخة الثانية من دوري الدرجة الثانية للسيدات في نوفمبر

وتُقام البطولة خلال الفترة من 6 نوفمبر 2025 حتى 19 فبراير 2026، بمشاركة 16 فريقًا هي: منجم المواهب، الجواد، الأرطاوي، الشمس، الحجاز، القنفذة، حطين، الصواري، الحكمة، أكاديمية الأساطير الذهبية، العين، النسور الذهبية، قلوة، خيبر، أكاديمية واعي، والنجم الساحلي.