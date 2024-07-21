حارس منتخب بلجيكا يوقع مع القادسية ويلتحق بمعسكر الفريق

التحق اليوم الأحد، كوين كاستيلس حارس منتخب بلجيكا، بمعسكر فريقه الجديد القادسية، المقام حاليًا في مدينة فينلو الهولندية بعد انتهاء إجازته عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
ووقع الدولي البلجيكي، البالغ من العمر 32 عامًا، بعد ساعات من وصوله إلى المعسكر، على عقد انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف فريق القادسية بعقد يمتد حتى 2027 قادمًا من فولفسبورج الألماني.
وكان نادي القادسية أعلن في العاشر من يونيو الماضي، تعاقده مع الحارس البلجيكي، بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى 2027.
وبدأت مسيرة الحارس البلجيكي في الملاعب من الفئات السنية في نادي جينك وصولاً إلى الفريق الأول عام 2009 ومنه انتقل إلى صفوف هوفنهايم الألماني في 2011 وتخلل تلك الفترة إعارة قصيرة إلى فيردر بريمن قبل أن يلتحق بصفوف فولفسبورج عام 2015.
وخاض كاستيلس 325 مباراة بمختلف المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 96 مباراة، حقق خلالها كأس بلجيكا عام 2009 وبطل الدوري البلجيكي موسم 2010 / 2011 وكأس السوبر الألماني موسم 2015 / 2016.
فيما ارتدى قميص منتخب بلاده في جميع الفئات السنية قبل أن يدافع عن ألوان الفريق الأول في 12 مباراة منذ انضمامه في سبتمبر 2020، علمًا بأن الحارس كوين كاستيلس خاض جميع مباريات منتخب بلجيكا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي ودعتها من منافسات دور الـ16 من أمام فرنسا.