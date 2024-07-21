حارس منتخب بلجيكا يوقع مع القادسية ويلتحق بمعسكر الفريق

فيما ارتدى قميص منتخب بلاده في جميع الفئات السنية قبل أن يدافع عن ألوان الفريق الأول في 12 مباراة منذ انضمامه في سبتمبر 2020، علمًا بأن الحارس كوين كاستيلس خاض جميع مباريات منتخب بلجيكا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي ودعتها من منافسات دور الـ16 من أمام فرنسا.