"موسم الرياض" يطرح تذاكر أهم بطولة لأساطير التنس في العالم

طرحت اليوم, تذاكر بطولةThe 6 Kings Slam المنتظرة ضمن فعاليّات موسم الرياض، وذلك من خلال منصة webook لبيع تذاكر فعاليّات الموسم.
وستشهد البطولة التي تعد واحدة من أهم البطولات التي تقدم أغلى الجوائز على مستوى العالم، منافسة بين ستة من أفضل لاعبي التنس في العالم على مدار ثلاثة أيام من الإثارة والحماس، إذ ستُقام المباريات في 16 و17 و19 أكتوبر المقبل على أرض The Venue منطقة موسم الرياض الجديدة.
ويتصدر المنافسات النجم العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد بطولات جراند سلام بـ 24 لقبًا, إلى جانبه يشارك الإسباني رافاييل نادال.
ويمثل الجيل الصاعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، الذي أبدع في بطولة كأس موسم الرياض للتنس العام الماضي عندما تغلب على منافسه ديوكوفيتش, كذلك يشارك الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميًا، والإيطالي الشاب يانيك سينر أحد أبرز الوجوه الجديدة في الساحة العالمية، والدنماركي هولغر رونه، الذي يواصل تحقيق النجاحات الكبيرة على المستوى الدولي.
وتشكل البطولة فرصة ذهبية لعشاق التنس لمتابعة مواجهات قوية بين عمالقة اللعبة.
يُذكر أن النسخة الخامسة من موسم الرياض تشهد مجموعة من البطولات العالمية والفعاليّات الرياضية المتميزة التي ينتظرها عشاق الرياضة والترفيه، في إطار حرص الموسم على تقديم تجربة استثنائية بمعايير دولية.