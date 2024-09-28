"موسم الرياض" يطرح تذاكر أهم بطولة لأساطير التنس في العالم

ويمثل الجيل الصاعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، الذي أبدع في بطولة كأس موسم الرياض للتنس العام الماضي عندما تغلب على منافسه ديوكوفيتش, كذلك يشارك الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميًا، والإيطالي الشاب يانيك سينر أحد أبرز الوجوه الجديدة في الساحة العالمية، والدنماركي هولغر رونه، الذي يواصل تحقيق النجاحات الكبيرة على المستوى الدولي.