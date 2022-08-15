في البطولة العربية العاشرة بالقاهرة.. أخضر البولينج يُتوَّج بذهبية الزوجي

وتضم بعثة المنتخب السعودي للبولينج رئيس الوفد عبدالملك الشثري، ومدير المنتخب جايد العتيبي، ومدرب المنتخب مسعود صابري، ومساعد المدرب والإداري ماجد العصلاني، وإدارية فريق السيدات أسيل الناهض، إضافة إلى لاعبين ولاعبات المنتخب، وهم: عبدالرحمن الخليوي، سلطان المصعري، أحمد أبو الريش، محمد أبو الريش، بندر اليابه، زياد الطويرب، هديل ترمين، مشاعل عبدالواحد، رغد بتان، نورة العريفج.